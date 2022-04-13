«Жальгирис» оштрафован за поведение болельщиков, размахивавших флагами НАТО и Украины

Евролига оштрафовала литовский «Жальгирис» на € 9 тыс. за поведение болельщиков во время матча регулярного чемпионата с сербской «Црвеной Звездой», который состоялся 3 апреля в Каунасе.
Напомним, до начала игры баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги. Кроме свиста и гула, болельщики в Каунасе пытались напасть на фанатов «Црвены Звезды».
Также «Жальгирису» было вынесено предупреждение за недостаточные превентивные меры, принятые для предотвращения беспорядков.
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