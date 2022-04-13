«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на своей площадке принимал «Цмоки-Минск». Счёт встречи — 93:73 в пользу санкт-петербургской команды.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон, набравший 28 очков. В составе гостей паркета 19 очков на свой счёт записал Евгений Белянков.
«Зенит» одержал 14-ю победу в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» с тремя победами и 14 поражениями идёт на девятой позиции.
«Зенит» завершил выступления в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Цмоки-Минск» в следующем матче встретится с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 16 апреля 2022 года.
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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
93 : 73
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зенит: Бэрон, Вяльцев, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Карвер, Картер, Мики, Моня, Пушков, Фридзон
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Борисевич, Васковцов, Дуду, Коратцов, Коско, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
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