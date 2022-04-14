Стали известны все пары плей-офф Евролиги

Израильский «Маккаби» на домашней площадке переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 35-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила на «Менора Мивтачим Арене» (Тель-Авив, Израиль) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Нанналли, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 14 очков на свой счёт записал Девин Букер.
Таким образом, этот матч стал последним в регулярном чемпионате Евролиги, благодаря чему определились все пары плей-офф.
Пары плей-офф Евролиги:
«Барселона» (1) – «Бавария» (8);
«Реал» (4) – «Маккаби» (5);
«Олимпиакос» (2) – «Монако» (7);
«Милан» (3) – «Анадолу Эфес» (6).
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