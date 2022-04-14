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«Атланта» обыграла «Шарлотт» и сыграет с «Кливлендом» за выход в плей-офф НБА

«Атланта» обыграла «Шарлотт» и сыграет с «Кливлендом» за выход в плей-офф НБА
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Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 132:103.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Шарлотт» отличился Ламело Болл, который записал в свой актив 26 очков.

Таким образом, «Атланта» за выход в плей-офф НБА встретится с «Кливленд Кавальерс», который в своём первом матче плей-ин Восточной конференции проиграл «Бруклин Нетс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА «Атланта» заняла девятое место в Восточной конференции. «Шарлотт» финишировал на десятом месте на Востоке.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
14 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 24, Хантер - 22, Галлинари - 18, Капела - 15, Богданович - 13, Хаертер - 13, Луваву-Кабарро - 8, Райт - 8, Джонсон - 3, Дьенг - 3, Оконгву - 3, Мэйс - 2, Коллинс, Л. Уильямс, Нокс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Розир - 21, Вашингтон - 17, Бриджес - 12, Харрелл - 9, Макдэниелс - 7, Пламли - 3, Томас - 3, Убре - 3, Мартин - 2, Букнайт, Джонс, Ричардс, Тор, Хэйворд
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