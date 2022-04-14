«Атланта» обыграла «Шарлотт» и сыграет с «Кливлендом» за выход в плей-офф НБА

Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 132:103.
Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.
Лучшей результативностью в составе «Шарлотт» отличился Ламело Болл, который записал в свой актив 26 очков.
Таким образом, «Атланта» за выход в плей-офф НБА встретится с «Кливленд Кавальерс», который в своём первом матче плей-ин Восточной конференции проиграл «Бруклин Нетс».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА «Атланта» заняла девятое место в Восточной конференции. «Шарлотт» финишировал на десятом месте на Востоке.
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