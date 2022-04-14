«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» и поборется с «Клипперс» за выход в плей-офф НБА
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч первого раунда плей-ин НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:103.
Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внёс разыгрывающий Си Джей Макколлум – 32 очка, 6 подборов и 7 передач, его партнёр по команде литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 3 передач.
В составе «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Девин Васселл – 23 очка, 2 подбора и 3 передачи.
Таким образом, «Нью-Орлеан Пеликанс» выходит в заключительный раунд плей-ин НБА, где поборется за выход в плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Ингрэм - 27, Валанчюнас - 22, Альварадо - 12, Джонс - 12, Маршалл - 6, Мёрфи - 2, Грэм, Льюис, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Мюррей - 16, Пёлтль - 16, Джонсон - 15, Ричардсон - 12, Уокер - 12, Коллинс - 5, Джонс - 4, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Макдермотт, Примо, Уискэмп
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