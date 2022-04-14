«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» и поборется с «Клипперс» за выход в плей-офф НБА

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч первого раунда плей-ин НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:103.

Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внёс разыгрывающий Си Джей Макколлум – 32 очка, 6 подборов и 7 передач, его партнёр по команде литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 3 передач.

В составе «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Девин Васселл – 23 очка, 2 подбора и 3 передачи.

Таким образом, «Нью-Орлеан Пеликанс» выходит в заключительный раунд плей-ин НБА, где поборется за выход в плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».