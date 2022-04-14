Инсайдер: Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» ещё на один сезон
Поделиться
Инсайдер Марк Стейн рассказал, что главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, скорее всего, останется руководить командой ещё на один сезон.
Напомним, что сегодня «Сан-Антонио» уступил в матче плей-ин «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:113) и завершил сезон.
Под руководством Снайдера команда «Джаз» пять раз подряд выходили в плей-офф и продолжает занимать высокие позиции в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне Попович стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1336 побед. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА находится Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
09:53
-
07:16
-
07:06
-
04:43
-
01:00
- 13 апреля 2022
-
23:28
-
22:07
-
21:22
-
20:52
-
20:04
-
18:25
-
17:55
-
15:54
-
14:58
-
13:42
-
13:08
-
11:58
-
10:47
-
09:30
-
08:25
-
08:02
-
04:34
-
00:04
- 12 апреля 2022
-
23:13
-
22:09
-
21:17
-
19:56
-
19:37
-
18:53
-
18:07
-
17:40
-
16:47
-
15:49
-
14:39
-
13:33
Партнерский контент