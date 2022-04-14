Инсайдер: Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» ещё на один сезон

Инсайдер Марк Стейн рассказал, что главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, скорее всего, останется руководить командой ещё на один сезон.

Напомним, что сегодня «Сан-Антонио» уступил в матче плей-ин «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:113) и завершил сезон.

Под руководством Снайдера команда «Джаз» пять раз подряд выходили в плей-офф и продолжает занимать высокие позиции в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Попович стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1336 побед. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА находится Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.