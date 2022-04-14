Игрокам «Шарлотт» пришлось идти до арены «Атланты» пешком

Стало известно, что игроки «Шарлотт Хорнетс» в преддверии матча плей-ин с «Атлантой Хоукс» были вынуждены большую часть пути добираться до арены стадиона пешком. Автобус с баскетболистами не смог продолжить движение, так как на его пути встал поезд.

Главный тренер «Хорнетс» Джеймс Боррего на пресс-конференции выразил мнение, что инцидент был неслучайным и являлся частью плана по задержке его команды.

В связи с этим инцидентом, начало игры было отложено на 15 минут.

Сама встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 132:103. Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов. Лучшей результативностью в составе «Шарлотт» отличился Ламело Болл, который записал в свой актив 26 очков.