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Мотеюнас: шансов продолжить выступать в Евролиге у российских клубов не так много

Мотеюнас: шансов продолжить выступать в Евролиге у российских клубов не так много
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Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас считает, что возвращение российских клубов в Евролигу маловероятно.

«Мы общаемся с людьми из ЦСКА. Даже они понимают, что шансов продолжить выступать в Евролиге не так много. Новая лига с российскими, сербскими, турецкими, греческими, венгерскими и болгарскими клубами? Насколько мы знаем, это фейк. Мы разговаривали с людьми из ЦСКА, они подтвердили, что не занимаются таким проектом», — приводит слова Мотеюнаса BasketNews.

Напомним, ранее появились слухи о возможном создании новой лиги, которая станет аналогом Евролиги. В новых соревнованиях якобы должны принимать участие команды из России, Сербии, Турции, Греции, Венгрии и Болгарии.

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