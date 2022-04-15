Макгрэди: Джордан принял верное решение, не обменяв Пиппена на меня
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Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэди заявил, что «Чикаго Буллз» принял верное решение, не выменяв его в 1997 году в день драфта на Скотти Пиппена.
«Джерри Краузе был просто одержим мной. Он был одержим, когда мне было 18 лет и когда я стал свободным агентом в 20 лет. Думал ли я о том, что было бы, если бы я был игроком «Буллз» в свой дебютный сезон? Да, я думал об этом. Считаю ли я, что они должны были совершить сделку? Ни в коем случае. Они продолжали выигрывать титулы. Зачем отдавать игрока из Топ-50 в обмен на новичка? Я не был готов к такой роли. Они сделали правильный выбор. Майкл Джордан принял верное решение, наложив вето на эту сделку, сохранив состав и выиграв ещё один титул», — приводит слова Макгрэди HoopsHype.
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