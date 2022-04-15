НБА оштрафовала Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов за бросок капы в болельщицу

Национальная Баскетбольная Ассоциация оштрафовала форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов за инцидент во время матча плей-ин с «Атлантой».

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес после удаления в матче с «Атлантой Хоукс» (103:132) швырнул своей капой в сторону трибун, где она попала в одну из болельщиц. Причиной такого поступка стали выкрики с трибун, которые донеслись до форварда.

После матча Бриджес написал в своих социальных сетях, что считает свой поступок неприемлемым и хотел бы найти болельщицу, в которую прилетела капа.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также сделал дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.



Лучшей результативностью в составе «Шарлотт» отличился Ламело Болл, записавший в свой актив 26 очков.



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