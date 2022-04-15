Представлена новая информация по Матеушу Понитке, покинувшему «Зенит»
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Экс-капитан «Зенита», поляк Матеуш Понитка принял решение не подписывать контракт с новой командой в нынешнем сезоне. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
По сведениям источника, у форварда было несколько хороших предложений, однако он их отверг.
Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал капитаном команды. После ситуации вокруг Украины поляк уйти из санкт-петербургской команды.
За три сезона в «Зените» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов, а также в 42 встречах Единой Лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).
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