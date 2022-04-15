Бэйлесс: мне нравится, что О’Нил сказал о Леброне. Совершенно точно

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, вспомнив о высказывании, которое ранее о нём оставил трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил.



«Мне нравится, что Шак сказал о Леброне: «Никто никогда не боялся его». Совершенно точно. А Джордана все боялись», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА стал четвёртым в карьере. В нынешнем сезоне НБА он провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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