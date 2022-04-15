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Ни разу не выступавший в этом сезоне игрок «Лейкерс» намерен остаться в клубе

Ни разу не выступавший в этом сезоне игрок «Лейкерс» намерен остаться в клубе
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кендрик Нанн дал понять, что собирается воспользоваться опцией игрока и остаться в команде на сезон-2022/2023. Об этом в своём «твиттере» рассказал обозреватель Билл Орам.

Нанн перешёл в «Лос-Анджелес» в межсезонье-2021, однако ни разу не сыграл за команду из-за ушиба кости. Ранее Кендрик покинул «Майами Хит», в составе которого набирал в среднем 14,3 очка в прошлом сезоне. Чтобы перейти в «Лейкерс», игрок отказался от более высокой зарплаты в «Нью-Йорк Никс» и других клубах.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (110:121).

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