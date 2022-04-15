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Уэстбрук — об уволенном из «Лейкерс» Вогеле: не знаю, в чём была его проблема со мной

Уэстбрук — об уволенном из «Лейкерс» Вогеле: не знаю, в чём была его проблема со мной
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался об отношениях с Фрэнком Вогелем, недавно покинувшим пост главного тренера «Лейкерс».

«Я не знаю, в чём была его проблема со мной. Я действительно не могу найти ответ на этот вопрос. С самого начала я чувствовал, что должен попытаться доказать ему, на что способен. Честно говоря, всё это прискорбно, потому что раньше у меня никогда не было проблем ни с одним из моих тренеров. В общем-то, у меня никогда не было проблем ни с кем, если быть честным», — приводит слова Вогеля Lakers Nation.

«Лейкерс» объявили о расставании с Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

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