Кущенко: нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями о мерах, которые необходимо принять для дальнейшего развития турнира.



«Были приняты беспрецедентные меры после отъезда легионеров, быстро поправили регламенты. Лигам нужно искать новые рынки для своего развития, они должны поддерживать свой международный статус. Единая лига ВТБ имеет достаточно предложений, но они все находятся в стадии разработки, так как надо быть очень осторожным.



Есть и основные риски, они выявлены нами по всем основным направлениям. Это логистика, экипировка, оборудование для арен. Ведётся работа с российскими компаниями — кто может заменить тот или иной сегмент. Взаимодействие с иностранными клубами находится в непростой ситуации, но оно ведётся. Клубы и лиги теряют финансирование, уходят спонсоры и технические спонсоры.



Хочу отметить два момента, по которым сегодня нужна поддержка от государства. Это участие легионеров высокого уровня. Лигам необходимо уже сейчас давать гарантии получения легионерами выплат по контрактам. Нужен простой и гарантированный механизм выплат.



Вторая проблема — большинство иностранных спонсоров и вещателей не продлят контракты, количество российских спонсоров сократится. Нужны преференции для российских спонсоров, необходимо сохранить доходы российских лиг от букмекеров. Законодательно надо расширить допустимые категории рекламы. Нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».