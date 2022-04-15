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УНИКС подписал контракт с американцем Уильямом Мозли

УНИКС подписал контракт с американцем Уильямом Мозли
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Американский центровой Уильям Мозли подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщает официальный сайт команды. Мозли перешёл из черногорского клуба «Морнар» (Бар). В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика новичка УНИКСа составила 6,4 очка и 4,8 подбора за 21,6 минуты игрового времени.

Прошлый сезон Мозли провел в составе сербского «Партизана». В 16 матчах Адриатической лиги американский центровой в среднем набирал 6,5 очка и совершал 5,8 подбора за игру. В 12 матчах Еврокубка центровой приносил команде по 4,4 очка и 4,7 подбора. В составе «Партизана» Мозли стал победителем Суперкубка Адриатической лиги (2019) и обладателем Кубка Сербии (2020).

Соглашение УНИКСа с американцем рассчитано до конца сезона.

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