Пол Джордж пропустит матч плей-ин с «Пеликанс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит поединок плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации между калифорнийским клубом и «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.



Причиной этого стало попадание Джорджа в протокол по коронавирусу.



Победитель встречи между «Клипперс» и «Пеликанс» получит последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции и сыграет с «Финикс Санз» в первом раунде плей-офф.



Напомним, ранее «Клипперс» уступили «Миннесоте» в мате за седьмое место в Западной конференции. «Пеликанс», в свою очередь, оказались сильнее «Сан-Антонио Спёрз».



В нынешнем сезоне на счету Джорджа 31 матч, в которых он в среднем набирал 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.