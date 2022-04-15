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Пол Джордж пропустит матч плей-ин с «Пеликанс»

Пол Джордж пропустит матч плей-ин с «Пеликанс»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит поединок плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации между калифорнийским клубом и «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Причиной этого стало попадание Джорджа в протокол по коронавирусу.

Победитель встречи между «Клипперс» и «Пеликанс» получит последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции и сыграет с «Финикс Санз» в первом раунде плей-офф.

Напомним, ранее «Клипперс» уступили «Миннесоте» в мате за седьмое место в Западной конференции. «Пеликанс», в свою очередь, оказались сильнее «Сан-Антонио Спёрз».

В нынешнем сезоне на счету Джорджа 31 матч, в которых он в среднем набирал 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.

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