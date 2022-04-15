Журова: Мозли рискует, перейдя в УНИКС

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что американский центровой Уильям Мозли рискует стать жертвой культуры отмены после перехода в УНИКС.
«То, что к нам согласился приехать американский спортсмен, — это крайне удивительно. Многие сейчас, наоборот, расторгают контракты и уезжают. Парень рискует.
Будем говорить честно: в баскетболе американский игрок — это интересно, это опыт. Ещё два месяца назад это было нормальной практикой и не являлось ничем особенным. Для меня удивителен факт, что в текущей обстановке кто-то согласился играть за Россию.
Сейчас есть такая неприятная тенденция, как культура отмены. В данный момент отменяется Россия. Те, кто не поддерживает, тоже становятся изгоями. Рискуем здесь не мы, а Мозли. Вопрос, понимает ли он, что ему грозит», — приводит слова Светланы Журовой «Матч ТВ».
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