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«Атланта» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф НБА

«Атланта» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф НБА
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Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 107:101.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который записал в свой актив 38 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал финский форвард Лаури Маркканен, набравший 26 очков.

Благодаря этой победе «Атланта» вышла в плей-офф НБА. «Кливленд» ранее разыграл первую путёвку в плей-офф НБА Восточной конференции с «Бруклин Нетс». Свой матч плей-ин команды сыграли 13 апреля. Клуб из Нью-Йорка победил соперников со счётом 115:108.

В регулярном сезоне «Атланта» заняла 9-е место, «Кливленд» – 8-е.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
16 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 107
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 26, Гарлэнд - 21, Мобли - 18, ЛеВерт - 16, Аллен - 11, Окоро - 6, Лав - 3, Браун, Дэвис, Осман, Рондо, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Атланта Хоукс: Янг - 38, Богданович - 19, Галлинари - 14, Хаертер - 13, Хантер - 10, Капела - 7, Луваву-Кабарро - 2, Оконгву - 2, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Л. Уильямс, Мэйс, Нокс
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