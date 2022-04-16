«Атланта» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф НБА

Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 107:101.



Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который записал в свой актив 38 очков.



В составе проигравшей команды самым результативным стал финский форвард Лаури Маркканен, набравший 26 очков.



Благодаря этой победе «Атланта» вышла в плей-офф НБА. «Кливленд» ранее разыграл первую путёвку в плей-офф НБА Восточной конференции с «Бруклин Нетс». Свой матч плей-ин команды сыграли 13 апреля. Клуб из Нью-Йорка победил соперников со счётом 115:108.

В регулярном сезоне «Атланта» заняла 9-е место, «Кливленд» – 8-е.