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Определились все участники плей-офф НБА

Определились все участники плей-офф НБА
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Стали известны все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона соревнований. Последними командами, преодолевшими раунд плей-ин, стали «Атланта Хокс» (в гостях со счётом 107:101 обыграла «Кливленд Кавальерс») и «Нью-Орлеан Пеликанс» (обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:101).

Все участники плей-офф НБА:

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».

Первый раунд плей-офф начнётся 16 апреля. В нём команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырёх побед. Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».

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