Определились все участники плей-офф НБА

Стали известны все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона соревнований. Последними командами, преодолевшими раунд плей-ин, стали «Атланта Хокс» (в гостях со счётом 107:101 обыграла «Кливленд Кавальерс») и «Нью-Орлеан Пеликанс» (обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:101).



Все участники плей-офф НБА:



«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».

Первый раунд плей-офф начнётся 16 апреля. В нём команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырёх побед. Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».