Энес Кантер назвал команду Евролиги, куда постарается перейти в случае неудачи в НБА

Центровой Энес Кантер Фридом поделился подробностями относительно предпочитаемых вариантов по продолжению карьеры.



«Главная цель — играть в НБА. Я хочу быть в этой лиге. Однако, если этого не произойдёт, «Панатинаикос» будет первым выбором в Европе. Я вырос, наблюдая за игрой греческих клубов», — приводит слова Кантера Фридома Ethnikos Kirikas.



Напомним, в феврале «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. В нынешнем сезоне НБА Энес принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.



Ранее Энес высказался о причинах, по которым он оказался свободным агентом.