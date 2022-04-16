В «Лос-Анджелес Клипперс» рассказали о главной задаче по усилению состава
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис рассказал о главной задаче по усилению состава команды.
«Я бы сказал, что одна из наших самых больших потребностей – ещё один разыгрывающий защитник. Большую часть сезона мы играли без него. Да, надо признать, что Теренс Мэнн проделал отличную работу. Но весь сезон у нас не было дублёра, так что я думаю, что это, вероятно, самая большая потребность нашей команды», — сказал Моррис на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 16 апреля, «Клипперс» принимали «Нью-Орлеан Пеликанс» в рамках матча плей-ин Восточной конференции НБА. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:101. Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» вышел в плей-офф НБА.
Новость по темеОпределились все участники плей-офф НБА
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