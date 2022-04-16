В Сербии отреагировали на призыв лишить страну «Финала четырёх» из-за позиции по Украине

Президент организационного комитета «Финала четырёх» Евролиги Горан Савич ответил генеральному менеджеру «Жальгириса» Паулюсу Мотеюнасу, который ранее заявил, что решающая стадия турнира должна проводиться не в Белграде из-за позиции Сербии по нынешней ситуации на Украине.
«Открытое письмо моему другу Паулюсу Мотеюнасу.
Как серб, глядя на более широкую картину, я всегда был против смешивания политики со спортом, поскольку политика разделяет, а спорт объединяет.
Как серб, глядя на более широкую картину, я не припомню, чтобы вы проявляли такую же солидарность, когда НАТО бомбило мою страну в 1999 году или когда НАТО вторглось в Ливию, Ирак, Афганистан и ещё несколько десятков стран.
Как серб, глядя на более широкую картину, я не понимаю вашего лицемерия, ведь едва ли в матче с сербским клубом вы действовали так, будто хотели высказать позицию к установлению мира. Могу я спросить вас: так какое послание вы хотите передать — послание мира или наоборот?
Как серб, глядя на более широкую картину, я увидел, что вы и ваша служба безопасности выгнали сербских болельщиков не только с вашей арены, но и из вашей прекрасной страны.
Как серб, глядя на более широкую картину, я не согласен с тем, что Белград — неподходящее место для «Финала четырёх». Более того, у меня противоположное мнение. Я считаю, что все болельщики, особенно из Литвы, на этот раз получат ещё больше удовольствия», — говорится в сообщении Савича.
Напомним, изначально в планах организаторов было проведение «Финала четырёх» с 27 по 29 мая в Берлине, однако из-за ситуации с коронавирусом и возможными ограничениями было принято решение о его переносе в столицу Сербии. Матчи пройдут с 19 по 21 мая.
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