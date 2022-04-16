Ирвинг: отказ от вакцинации — правильное для меня решение

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг объяснил, почему он отказывался от вакцинации.



«Я твёрдо стоял на том, во что верил, как хотел поступать со своим телом. Считаю, что таким правом должны обладать не только американцы, это должно быть право любого человека. Я не могу говорить за всех, но с течением времени и развитием ситуации я знаю, что принял верное для себя решение», — приводит слова Кайри Ирвинга ESPN.



Напомним, Кайри Ирвинг в начале сезона не мог принимать участия в домашних матчах своей команды из-за предписаний властей Нью-Йорка по коронавирусу. Ирвинг дебютировал в нынешнем сезоне НБА лишь в январе, а в конце февраля ему дали разрешение на выступление в домашних матчах коллектива.