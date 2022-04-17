«Он привёл бы их к чемпионству». Кенни Смит назвал кандидата на пост наставника «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА, а ныне аналитик и спортивный комментатор Кенни Смит поделился мыслями о кандидатуре на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я не знаю, сможет ли кто-нибудь спасти положение. Марк Джексон, как мне кажется, знает, как справляться с подобной ситуацией. Он заставил «Уорриорз» вспомнить о том, кто они такие. Стефен Карри многим обязан ему, потому что до прихода Марка Карри даже не появлялся на площадке в четвёртой четверти.



В общем, Марк Джексон наверняка мог бы привести «Лейкерс» к чемпионству. Это был бы хороший выбор. Марк Джексон, следующий тренер «Лейкерс», — сказал Смит в интервью на канале TMZSports в YouTube.

Ранее известный аналитик НБА Шэннон Шарп выразил несогласие со словами трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лейкерс» Шакила О’Нила о лидере калифорнийской команды Леброне Джеймсе.