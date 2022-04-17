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Представлена новая информация по Бену Симмонсу, ещё ни разу не игравшему в этом сезоне НБА

Представлена новая информация по Бену Симмонсу, ещё ни разу не игравшему в этом сезоне НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс в скором времени начнёт тренироваться вместе с командой. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» рассказал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По сведениям источника, Симмонс уже в течение недели работал над броском и совершал пробежки, не испытывая при этом никаких болезненных ощущений. К тренировкам с командой Бен сможет приступить на следующей неделе.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. В феврале его обменяли из «Филадельфии Сиксерс» в «Бруклин Нетс».

Ранее разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что не ждёт участия Симмонса в серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».

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