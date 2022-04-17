Стефен Карри принял участие в съёмках фильма ужасов

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри снялся в фильме ужасов под названием «Нет» от Джордана Пила. Мировая премьера картины запланирована на 22 июля.

«Нет» — новая картина Пила («Мы», «Прочь»), рассказывающая о жителях одного калифорнийского ранчо, которые сталкиваются с неким разумным объектом в форме облака. Оно начинает преследовать их и нападать.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч 1/8 финала Западной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107. Второй матч серии пройдёт также на «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) в ночь на вторник, 19 апреля. Начало встречи – в 5:00 мск.