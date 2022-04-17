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«Парма» обыграла «Нижний Новгород» в последнем матче регулярного чемпионата лиги ВТБ

«Парма» обыграла «Нижний Новгород» в последнем матче регулярного чемпионата лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» на своей площадке принимала «Нижний Новгород». Счёт встречи 71:67 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал Сергей Торопов, в активе которого 27 очков и 8 подборов.

Ни одна из команд не смогла за всю игру оторваться более чем на 7 очков, а за несколько секунд до конца счёт был 67:67. Исход встречи решил точный трёхочковый в исполнении Александра Платунова.

Этот матч закрывал регулярный сезон чемпионата. По его итогам пермяки заняли пятое место, «Нижний Новгород» финишировал седьмым.

В первом матче плей-офф «Парма» встретится с «Локомотивом-Кубань». Первый матч пройдёт 22 апреля в Краснодаре.

Соперником «Нижнего Новгорода» по четвертьфиналу станет ЦСКА. Команды также встретятся 22 апреля. Встреча состоится в Москве.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
71 : 67
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Парма: Воронов, Жмако, Забелин, Клементьев, Коновалов, Куров, Лиходей, Одиноков, Перевалов, Платунов, Разумов, Шейко
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Торопов, Чадов
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