«Парма» обыграла «Нижний Новгород» в последнем матче регулярного чемпионата лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» на своей площадке принимала «Нижний Новгород». Счёт встречи 71:67 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал Сергей Торопов, в активе которого 27 очков и 8 подборов.

Ни одна из команд не смогла за всю игру оторваться более чем на 7 очков, а за несколько секунд до конца счёт был 67:67. Исход встречи решил точный трёхочковый в исполнении Александра Платунова.

Этот матч закрывал регулярный сезон чемпионата. По его итогам пермяки заняли пятое место, «Нижний Новгород» финишировал седьмым.

В первом матче плей-офф «Парма» встретится с «Локомотивом-Кубань». Первый матч пройдёт 22 апреля в Краснодаре.

Соперником «Нижнего Новгорода» по четвертьфиналу станет ЦСКА. Команды также встретятся 22 апреля. Встреча состоится в Москве.