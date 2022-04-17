Эмбиид — об отношениях с Харденом: мы много общаемся, мы очень близки

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о том, как ему и команде удаётся приспособиться к игре в плей-офф с Джеймсом Харденом.



«Это было легко, всё было естественно. Мы много общаемся, мы очень близки. На самом деле, вся команда в целом очень близка. Я знаю, что доверяю ему, а он предпринимает правильные действия».



В первой игре плей-офф с «Торонто Рэпторз» Джеймс Харден набрал 22 очка и совершил 14 результативных передач при лишь одной потере.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии плей-офф НБА – 1:0. Следующий матч между командами состоится 19 апреля.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.