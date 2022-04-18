Кайри Ирвинг: когда мне кричат «слабый», то я не могу не реагировать на это

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг объяснил недопонимание с болельщиками «Бостон Селтикс» (114:115) после первого матча 1/4 плей-офф НБА на Востоке. Одному из зрителей он показал средний палец.



«Я привык к тому, что люди пытаются вывести меня из себя. Когда я приезжаю на выездные игры, то понимаю, что меня ждёт. Раз они так ко мне относятся, то я отвечаю им тем же. Я не хочу сказать, что пытаюсь атаковать каждого болельщика «Бостона». Но когда мне кричат: «слабый», «иди в жопу», то я не могу не реагировать на это. Нам говорят в команде, что нужно вести себя сдержанно с болельщиками, но к чёрту это все, это плей-офф. Это никак не влияет на мою игру и мне нравятся такие моменты.

Если кто-то матерится на меня, то я смотрю ему прямо в глаза, готов ли он ответить за слова. Чаще всего – нет», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.