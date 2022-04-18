Джейсон Тейтум прокомментировал свой баззер-битер в первом матче серии с «Бруклином»
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу своего победного броска в первом матче серии с «Бруклин Нетс» (115:114).
«Когда Маркус Смарт начал ведение, мы с ним как бы установили зрительный контакт и поняли друг друга, а затем он сделал отличный пас.
Победный бросок под сирену в домашнем матче плей-офф. Лучше этого ничего не бывает», — приводит слова Тейтума ESPN.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 39 очков. У «Бостона» отличился всё тот же Тейтум — 31 очко.
Вторая игра серии между командами состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Бостоне. Начало игры — в 2:00 по московскому времени.
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