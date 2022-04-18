Дерозан — о 6 из 25 с игры: гарантирую, в следующий раз мы не совершим столько промахов

Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан прокомментировал слабую реализацию бросков (6 из 25) в первой игре плей-ффф с «Милуоки Бакс» (93:86).
«Они ничего не делали в защите. Большинство бросков, которые я совершил, были открытыми и казались хорошими… Ни за что, чёрт возьми, я снова ни за что не сыграю 6 из 25. Гарантирую вам, в следующий раз мы не совершим столько промахов», — приводит слова Дерозана ESPN.
Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 3 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский центровой Никола Вучевич, также оформивший дабл-дабл из 24 очков, 17 подборов и 3 передач.
Следующий матч между командами пройдёт также в Милуоки в ночь на четверг, 21 апреля. Начало – в 4:30 мск.
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