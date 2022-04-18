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В Академии НБА впервые в истории появился россиянин

В Академии НБА впервые в истории появился россиянин
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18-летний российский центровой Ярослав Нягу пополнил состав Глобальной академии НБА. Он стал первым россиянином и вообще первым европейцем, который туда попал. Сама академия об этом пока не рассказала и в целом не представила состав на сезон. При этом переход Нягу состоялся несколько месяцев назад.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват» летом 2021 года Нягу активно интересовались испанские, французские, немецкие клубы, участники Евролиги и Еврокубка, звали американские колледжи, однако баскетболист принял решение уехать в Австралию, где и располагается Глобальная академия НБА.

Команда академии одновременно выступает во второй австралийской лиге (там в том числе играют легионеры), молодёжном чемпионате Австралии U20, в любительской региональной лиге, а также ездит по различным турнирам. На всех этих турнирах на трибунах сидят скауты из NCAA и НБА, которые после перформансов Джошуа Гидди стали ещё пристальнее следить за воспитанниками академии.

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