«Лейкерс» не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда в «Шарлотт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» не станет обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда и Терри Розира в «Шарлотт Хорнетс», сообщил инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях. Ранее Стейн сообщал, что подобный момент возможен.



Как сообщает источник, «Лейкерс» не хочет обменивать Уэстбрука на игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.