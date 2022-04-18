Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда в «Шарлотт»

«Лейкерс» не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда в «Шарлотт»
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» не станет обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда и Терри Розира в «Шарлотт Хорнетс», сообщил инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях. Ранее Стейн сообщал, что подобный момент возможен.

Как сообщает источник, «Лейкерс» не хочет обменивать Уэстбрука на игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.

«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022