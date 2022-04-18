Чарльз Баркли: пять процентов болельщиков — мусор, о котором и говорить не хочется
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Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли прокомментировал перепалку разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга с болельщиками «Бостон Селтикс», которая произошла на дебютном матче серии первого раунда плей-офф, завершившегося со счётом 114:115.
«Послушайте, я всегда говорил об этом… 95 процентов болельщиков просто потрясающие. Что касается остальных пяти… я бы выкинул их и выбил бы всё, что только можно.
Я говорю об этом уже на протяжении последних 30 лет. Большинство фанатов баскетбола – чудо, а об остальном мусоре я и говорить не хочу», – сказал Баркли в эфире YouTube-канала NBA on TNT.
Ранее в интервью Баркли заявил, что у «Бруклина» нет никаких шансов пройти «Бостон».
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