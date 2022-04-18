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Брэндон Дженнингс: «Буллз» отлично себя показывали, пока не взяли Тристана Томпсона

Брэндон Дженнингс: «Буллз» отлично себя показывали, пока не взяли Тристана Томпсона
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Бывший игрок НБА, американец Брэндон Дженнингс, в прошлом выступавший за команду «Милуоки Бакс», высказался о её прошедшем матче с «Чикаго Буллз».

«Буллз» отлично себя показывали, пока не взяли Тристана Томпсона, но никто об этом не скажет. Да, у них были травмы, но они показывали баскетбол! Его выступления за «Кавальерс» задурили всем вам головы», – написал Дженнингс в социальных сетях.

Напомним, сегодня в Милуоки (США) состоялась первая игра 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в которой «Милуоки» обыграли «Буллз» со счётом 93:86. Самым результативным игроком матча стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 3 передач.

Следующий матч между командами пройдёт также в Милуоки в ночь на четверг, 21 апреля. Начало – в 4:30 мск.

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