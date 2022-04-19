34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» укрепить преимущество в серии с «Денвером»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся второй матч 1/4 финала Западной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:106.



Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка и совершивший 3 подбора и 4 передачи. В составе «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 4 передач.



Третий матч серии пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере (США) в ночь на пятницу, 22 апреля. Начало встречи – 5:00 мск.



Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.