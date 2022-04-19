34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» укрепить преимущество в серии с «Денвером»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся второй матч 1/4 финала Западной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:106.
Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 34 очка и совершивший 3 подбора и 4 передачи. В составе «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 4 передач.
Третий матч серии пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере (США) в ночь на пятницу, 22 апреля. Начало встречи – 5:00 мск.
Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Пул - 29, Томпсон - 21, Уиггинс - 13, Бьелица - 10, Грин - 6, Ли - 4, Портер - 3, Пэйтон II - 3, Тоскано-Андерсон - 3, Игуодала, Куминга, Луни, Муди, Уайзмен
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 12, Моррис - 12, Хиланд - 12, Форбс - 10, Казинс - 8, Гордон - 7, Риверс - 7, Чанчар - 5, Грин - 4, Грин - 3, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер
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