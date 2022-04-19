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Инсайдер: Бен Симмонс может восстановиться к четвёртому матчу с «Бостоном»

Инсайдер: Бен Симмонс может восстановиться к четвёртому матчу с «Бостоном»
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Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс в скором времени может дебютировать за команду.

«Третий матч серии состоится в пятницу, четвёртый – в понедельник. В этот момент мы и можем начать присматриваться к нему с точки зрения возможного дебюта. Цель Симмонса – вернуться в строй где-то между четвёртым и шестым матчами. Посмотрим, как будет складываться сама серия, каким будет счёт.

«Нетс» уверены, что Бен Симмонс будет готов к дебюту со следующего понедельника», — приводит слова Чарании Fadeaway World.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. В феврале его обменяли из «Филадельфии Сиксерс» в «Бруклин Нетс».

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