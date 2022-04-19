Гомельский оценил ответ организатора «Финала четырёх» Евролиги менеджеру «Жальгириса»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский отреагировал на открытое письмо президента организационного комитета «Финала четырёх» Евролиги-2022 Горана Шашича, которое тот направил генеральному менеджеру «Жальгириса» Паулюсу Мотеюнасу. Ранее Мотеюнас заявил, что решающая стадия турнира должна проводиться не в Белграде из-за позиции Сербии по нынешней ситуации на Украине.



«Это написал умный человек человеку, потерявшему зрение из-за политической ангажированности. Испытываю чувство благодарности и солидарности с автором письма», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Изначально в планах организаторов было проведение «Финала четырёх» с 27 по 29 мая в Берлине, однако из-за ситуации с коронавирусом и возможными ограничениями было принято решение о его переносе в столицу Сербии. Матчи пройдут с 19 по 21 мая.