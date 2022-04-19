Кайри Ирвинг оштрафован за использование неприличных жестов и ненормативной лексики
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Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией за использование неприличных жестов и ненормативной лексики во время первого матча серии плей-офф с клубом «Бостон Селтикс» (114:115). По решению лиги игрок должен будет заплатить штраф в размере $ 50 000.
В середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах.
Напомним, Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счёт 39 очков.
Следующий матч серии команды проведут 21 апреля. Встреча пройдёт в Бостоне и начнётся в 2:00 по московскому времени.
Ранее Ирвинг объяснил недопонимание с болельщиками «Селтикс».
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