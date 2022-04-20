45 очков Батлера помогли «Майами» одержать вторую победу над «Атлантой»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся первый матч 1/4 финала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 115:105.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс форвард Джимми Батлер, набравший 45 очков и совершивший 5 подборов и 5 передач. В составе «Атланты» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Боян Богданович, набравший 29 очков, 4 подбора и 3 передачи. Дабл-даблем отметился Джон Коллинс. У него 13 очков и 10 подборов.



Таким образом, счёт в серии стал 2:0. Третий матч пройдёт на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) в ночь на субботу, 23 апреля. Начало встречи – 2:00 мск.



Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое.