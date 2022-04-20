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Стал известен первый за пять лет игрок, который получит звание Легенда Евролиги

Стал известен первый за пять лет игрок, который получит звание Легенда Евролиги
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Греческий профессиональный баскетболист Вассилис Спанулис, игравший на позиции разыгрывающего защитника, будет удостоен звания Легенды Евролиги. Он завершил карьеру в прошлом году, последним клубом грека был «Олимпиакос».

Баскетболист является трёхкратным чемпионом и MVP «Финала четырёх» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).

Также Спанулис — рекордсмен по очкам (4445) и передачам (1607) в Евролиге. Греческий защитник принимал участие в 15 сезонах этого турнира.

Спанулис станет восьмым игроком и третьим греком, которому будет вручена данная награда. Предыдущим игроком, который получил звание Легенда Евролиги, является турецкий форвард Мирсад Тюрккан — это произошло в 2017 году.

Чествование пройдёт во время матча 1/4 финала Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако» сегодня, 20 апреля, в 21:00 мск.

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