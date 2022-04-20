Стал известен первый за пять лет игрок, который получит звание Легенда Евролиги

Греческий профессиональный баскетболист Вассилис Спанулис, игравший на позиции разыгрывающего защитника, будет удостоен звания Легенды Евролиги. Он завершил карьеру в прошлом году, последним клубом грека был «Олимпиакос».
Баскетболист является трёхкратным чемпионом и MVP «Финала четырёх» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).
Также Спанулис — рекордсмен по очкам (4445) и передачам (1607) в Евролиге. Греческий защитник принимал участие в 15 сезонах этого турнира.
Спанулис станет восьмым игроком и третьим греком, которому будет вручена данная награда. Предыдущим игроком, который получил звание Легенда Евролиги, является турецкий форвард Мирсад Тюрккан — это произошло в 2017 году.
Чествование пройдёт во время матча 1/4 финала Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако» сегодня, 20 апреля, в 21:00 мск.
- 20 апреля 2022
-
06:41
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56
-
18:13
-
17:44
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
12:54
-
11:56
-
11:23
-
09:43
-
07:46
-
06:03
-
05:24
- 18 апреля 2022
-
22:53
-
21:25
-
21:09
-
18:55
-
17:43
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27