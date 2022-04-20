«Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии плей-офф с «Финиксом»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии ничейный – 1:1.



Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс американский защитник Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 9 передач. Наиболее результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-даблом у хозяев отметился американский защитник Крис Пол. У него на счету 17 очков и 14 передач.



Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.