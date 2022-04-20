«Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии плей-офф с «Финиксом»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии ничейный – 1:1.
Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс американский защитник Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 9 передач. Наиболее результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-даблом у хозяев отметился американский защитник Крис Пол. У него на счету 17 очков и 14 передач.
Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 31, Бриджес - 19, Пол - 17, Джонсон - 11, Макги - 10, Эйтон - 10, Пэйн - 6, Краудер - 5, Шамет - 5, Бийомбо, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 37, Макколлум - 23, Джонс - 14, Нэнс - 13, Валанчюнас - 10, Мёрфи - 9, Хэйс - 9, Альварадо - 8, Грэм - 2, Льюис, Маршалл, Снелл, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
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