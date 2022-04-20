Эксперт: никто больше не хочет тренировать Леброна Джеймса

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Леброна больше нельзя считать величайшим из величайших. Всё кончено. Почему? Потому что никто больше не хочет тренировать Леброна», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed: Skip and Shannon.



Напомним, в этом сезоне НБА Джеймс принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в той встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.

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