Гомельский объяснил решение УНИКСа заключить контракт с американским легионером

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о подписании контракта между американский центровым Уильямом Мозли и УНИКСом.



«Уровень игры Лазарева и Клименко явно не устраивает тренера Перасовича. А в ПО необходимы игроки высокого уровня», — написал Гомельский на своём сайте.



Контракт УНИКСа с центровым рассчитан до конца нынешнего сезона. В казанскую команду он перешёл из черногорского клуба «Морнар» (Бар). В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика Мозли составила 6,4 очка и 4,8 подбора за 21,6 минуты игрового времени.



Ранее депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова выразила мнение, что Уильям рискует стать жертвой культуры отмены после перехода в УНИКС.

Новость по теме Журова: Мозли рискует, перейдя в УНИКС