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Гомельский объяснил решение УНИКСа заключить контракт с американским легионером

Гомельский объяснил решение УНИКСа заключить контракт с американским легионером
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о подписании контракта между американский центровым Уильямом Мозли и УНИКСом.

«Уровень игры Лазарева и Клименко явно не устраивает тренера Перасовича. А в ПО необходимы игроки высокого уровня», — написал Гомельский на своём сайте.

Контракт УНИКСа с центровым рассчитан до конца нынешнего сезона. В казанскую команду он перешёл из черногорского клуба «Морнар» (Бар). В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика Мозли составила 6,4 очка и 4,8 подбора за 21,6 минуты игрового времени.

Ранее депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова выразила мнение, что Уильям рискует стать жертвой культуры отмены после перехода в УНИКС.

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