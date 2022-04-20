Бэйлесс: Джеймс Харден стареет прямо на глазах

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мыслями о защитнике «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.



«Джеймс Харден начинает казаться мне старым. Он действительно стареет прямо на глазах», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В феврале 2020-го «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию Сиксерс». Помимо Джеймса, в «Филадельфию» отправился тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд.



В плей-офф нынешнего сезона Харден принял участие в 2 матчах, набирая в среднем 18 очков, 5,5 подбора и 10 результативных передач.

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