«Невообразимая ситуация». В женской НБА высказались об аресте Бриттни Грайнер в России

Комиссар женской Национальной баскетбольной ассоциации Кэти Энгельберт высказалась о ситуации с американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в Российской Федерации. Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла



«Это невообразимая ситуация. Бриттни по-прежнему пользуется нашей полной поддержкой. Конечно, мы стараемся сделать всё, что в наших силах, работая с её юридическим представителем, её агентом и прочими уполномоченными лицами. Каждый участник нашей экосистеме должен попытаться найти любой способ, чтобы доставить её домой в целости и сохранности, причём как можно быстрее. Сейчас мы все разочарованы, но нам просто нужно набраться терпения», — приводит слова Энгельберт The Guardian.

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