Леброн Джеймс назвал двух самых талантливых игроков в истории

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях сказал о том, что игроки «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант являются самыми талантливыми в истории НБА.

В первом матче плей-офф «Нетс» уступили на выезде «Бостон Селтикс» со счётом 114:115.

Что касается калифорнийской команды, то в нынешнем сезоне «озёрники» не сумели пробиться в плей-офф. После этого «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Ранее Кевин Дюрант высказался об инциденте с Ирвингом во время матча серии плей-офф с «Бостоном». Напомним, в середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах. За это баскетболист впоследствии был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией.