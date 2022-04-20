Леброн Джеймс назвал двух самых талантливых игроков в истории

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях сказал о том, что игроки «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант являются самыми талантливыми в истории НБА.
В первом матче плей-офф «Нетс» уступили на выезде «Бостон Селтикс» со счётом 114:115.
Что касается калифорнийской команды, то в нынешнем сезоне «озёрники» не сумели пробиться в плей-офф. После этого «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.
Ранее Кевин Дюрант высказался об инциденте с Ирвингом во время матча серии плей-офф с «Бостоном». Напомним, в середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах. За это баскетболист впоследствии был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией.
- 20 апреля 2022
-
19:43
-
18:50
-
17:54
-
15:48
-
14:25
-
13:29
-
12:18
-
11:18
-
10:40
-
10:05
-
09:02
-
08:53
-
06:41
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56
-
18:13
-
17:44
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
12:54
-
11:56
-
11:23
-
09:43
-
07:46
-
06:03
-
05:24
- 18 апреля 2022
-
22:53
-
21:25