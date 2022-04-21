Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» укрепить преимущество в серии с «Торонто»

Завершился третий матч плей-офф НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 104:101.



Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка и сделал 13 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.



Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков.



Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 3-0. Следующий матч между командами состоится 23 апреля.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.