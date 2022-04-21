Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» укрепить преимущество в серии с «Торонто»

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» укрепить преимущество в серии с «Торонто»
Комментарии

Завершился третий матч плей-офф НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 104:101.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка и сделал 13 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.

Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков.

Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 3-0. Следующий матч между командами состоится 23 апреля.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
21 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 104
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Ануноби - 26, Трент-мл. - 24, Ачиува - 20, Ванвлит - 12, Сиакам - 12, Буше - 3, Берч - 2, Янг - 2, Барнс, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ватанабэ, Михайлюк, Флинн
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 19, Харден - 19, Харрис - 11, Грин - 9, Ньянг - 9, Милтон - 2, Рид - 2, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер, Тибулл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022