«Чикаго» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:110.
Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 9 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал американский форвард Демар Дерозан, набравший 41 очко, 7 подборов и 4 передачи. Ещё одним дабл-даблом в этой игре отметился черногорский центровой «Буллз» Никола Вучевич – 24 очка, 13 подборов и 2 передачи.
Следующий матч между командами пройдёт в Чикаго в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 3:30 мск.
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